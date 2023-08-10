Жена покойного Юдашкина отправилась с дочерью в США

Как сообщает издание «Утро.ру» , вдова российского модельера улетела из России, захватив с собой дочь. Напомним, что Валентин Юдашкин скончался 2 мая 2023 года, не дожив до 60 лет.

После смерти модельера, его вдова Марина Юдашкина, которой уже 64 года, приняла решение отправиться в США для отдыха. Вместе со своей дочерью Галиной они выбрали Майами.

Несмотря на непростое время, вдова Юдашкина выглядит хорошо и молодеет во время отпуска. Важно отметить, что для Марины Юдашкиной это может быть способом преодоления тяжелых эмоций и периодом восстановления.

Однако некоторые поклонники высказывают мнение, что подобный отпуск после смерти Юдашкина является лишней тратой денег. Но есть ли смысл вместо этого замыкаться и уходить в себя из-за потери близкого человека?