Жена Прилучного показала четырехмесячного сына в новом ролике

Как сообщает портал «Дни.ру» , недавно Зепюр Брутян выложила в социальные сети трогательное видео, где она запечатлена со своим малышом.

Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян решили создать семью еще год назад, в 2022-м. Однако уже совсем скоро к ним добавился еще один человечек – новорожденный сын, которого зовут Микаэль.

Казалось бы, еще вчера маленькая кроха появилась на свет и его родителей поздравляли с этим значимым событием. Но в понедельник, 28 августа, малышу исполнилось целых 4 месяца. До недавних пор мама тщательно скрывала его от посторонних глаз, но ради исключения выложила в сеть нежное видео с ребенком на руках. Некоторые подписчики уже сейчас заметили сходство сына с отцом.