Бывшая жена священника из Липецкой области назвала жизнь с мужем «адом»

Жительница Воронежа публично рассказала об одиннадцати годах жизни в браке со священником, которые она называет адом. Об этой истории написал «МК». 3,5 года назад она сбежала от супруга, забрав троих детей, и начала долгую борьбу за свободу и безопасность.

Знакомство будущих супругов произошло в Воронеже через общих друзей. Молодой священник производил впечатление благородного и одухотворенного человека. Однако, как утверждает женщина, сразу после свадьбы и переезда в Липецк поведение мужа радикально изменилось.

По словам россиянки, мужчина стал проявлять агрессию и жесткий контроль. Он даже позволял себе унижать супруг. Со временем психологическое давление переросло в физическое насилие, особенно усилившееся во время второй беременности женщины.

«Контроль был во всем, вплоть до того, как мне одеваться, какой длины юбку носить. О штанах и речи не могло быть. Я оказалась одна в чужом городе. Ездить к подругам не разрешал — неприемлемо оставлять мужа. Убеждал, что мое место — дом, семья, быт, дети. Хобби и работа — лишнее», — поделилась россиянка.

Она рассказала, что финансовую сторону жизни полностью контролировал ее супруг. Его доходы, по словам женщины, складывались из пожертвований прихожан и оплаты церковных треб, но реальные суммы он скрывал.

Парадоксально, но, по словам россиянки, священник не соблюдал посты, не молился, но при этом использовал цитаты из религиозных текстов для оправдания своей власти и поведения.

Несмотря на подачу заявления на развод, мужчина не воспринял это всерьез. После суда, рекомендовавшего примирение, женщина, опасаясь за свою жизнь и жизни детей, тайно сбежала с ними в Воронеж.

Последующие 3,5 года прошли в изматывающих судебных процессах о разводе, алиментах и разделе имущества. Суд оставил детей с матерью, однако почти все совместно нажитое имущество отошло мужу.

Ключевым вопросом, который поднимает сбежавшая женщина, остается реакция представителей Церкви. Несмотря на ее многочисленные жалобы благочинному и духовнику, священника так и не отстранили от службы. По словам бывшей супруги, духовники часто призывали ее «нести свой крест» и терпеть.

