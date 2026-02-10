Спецназовец «Ахмата» резко раскритиковал священника РПЦ за осуждение книги Алаудинова

Поводом для конфликта стала оценка, которую священнослужитель накануне дал книге командира подразделения «Ахмат» Апти Алаудинова под названием «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста». Отец Сергий охарактеризовал идеи, изложенные в произведении, как вредные для православных верующих и способные увести их в ересь.

В ответ на это Молотов заявил, что представитель Церкви является «врагом всех людей Книги», подразумевая под этим последователей авраамических религий.

Спецназовец также высказал предположение о возможной связи священника со Службой безопасности Украины (СБУ), хотя и не предоставил каких-либо доказательств этому утверждению.

«Ни один верующий человек, человек Книги, никогда не станет сеять межрелигиозную рознь. Ни тот, кто носит тюрбан, ни тот, кто одет в рясу. Если тюрбан или ряса не фальшивые, сделанные по заказу СБУ», — написал Молотов.

Сам Алаудинов отреагировал на ситуацию более сдержанно. Он выразил мнение, что суждение отца Сергия не может считаться авторитетным, поскольку официальную позицию Церкви, по его словам, вправе выражать только Патриарх или Синодальный отдел в целом.

Ранее протоиерей Владислав Береговой призвал христиан отказаться от главного зрелища Масленицы из-за чужой веры.