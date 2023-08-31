Жена Цекало оголила грудь на новом фото в тесном комбинезоне

Вот уже несколько лет Александр Цекало и Дарина Эрвин состоят в браке.

Если зайти на личную страницу актрисы и модели, то можно увидеть свежие, довольно откровенные снимки. И портал «Дни.ру» не упустил возможности показать их в своем материале.

Так, на одном из них, молодая жена Цекало запечатлена в комбинезоне, который ей явно не по размеру, как и сам Александр Цекало. Впрочем, ни то, ни другое не остановило девушку. В итоге мы видим, как пышный бюст буквально норовит сбежать из тесного верха бежевого костюма. Их едва прикрывают лямки, надежности которых можно только позавидовать!

Как и фигуре самой Дарины Эрвин. В свои 32 года она выглядит лучше, чем многие ее ровесницы. Наверняка модель гордится своей природной красотой.