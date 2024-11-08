Жене участника СВО из Можайского г.о. помогут установить счетчик на холодную воду

Жительница поселка Спутник во время встречи в формате «Выездная администрация» обратилась к представителям жилищно-коммунального хозяйства с просьбой оказать помощь в установке счетчика на холодную воду. Обращение приняли в работу. Уже в ближайшее время узел учета будет установлен. Подобные меры позволят жене участника спецоперации сэкономить на коммунальных платежах.

В рамках выездной администрации женщина получила также консультацию от представителей социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» относительно того, какие льготы и гарантии имеет право получать семья военного СВО.

Детальные ответы на свои вопросы получили также и другие жители, которые посетили выездную администрацию. В число самых частых вопросов вошли следующие: ЖКХ, благоустройство, культура, спорт, социальные меры поддержки граждан.

На подобных встречах жители муниципалитета могут также получить юридическую консультацию, например, по вопросам оформления собственности и различных договоров. Услуга особенно облегчит жизни жителям отдаленных районов и населенных пунктов.

Практика подобных встреч будет продолжена. О месте и времени будущей «Выездной администрации» жителям Можайского округа сообщат дополнительно.