Женщина из Омска получила штраф за комментарий об иностранцах

Жительнице Омска выписали штраф за публикацию, в которой она призывала к высылке приезжих из других стран. Информацию об этом распространил «Царьград».

Женщина, проживающая в России, оставила в интернете сообщение, где рассказала о притеснениях русских, живущих в среднеазиатских республиках после развала СССР.

В связи с этим она выразила мнение, что мигранты, прибывающие в Россию, проявляют неблагодарность и недовольство тем, что им «не дают квартиру в Подмосковье». Завершила свой комментарий она словами: «Гнать их всех надо к себе в аулы, пусть там плодятся».

Рассмотрев данное высказывание, судебные органы признали в нем признаки нарушения закона. В результате женщине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5000 руб.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России пресекли незаконную миграцию на Камчатке.