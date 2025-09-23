От Новосибирска до Камчатки: как ФСБ пресекла сеть нелегальной миграции

Совместными усилиями сотрудников УФСБ России по Сахалинской области, а также их коллег из Камчатского и Новосибирского регионов, пресечена деятельность нелегального миграционного канала. Представители ведомства предоставили информацию о деталях проведенной операции.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске, задержаны трое граждан центральноазиатской республики. В их отношении начато уголовное производство по статье 322.1, часть 2, пункт «а» УК РФ, касающейся организации незаконного нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам следствия, указанные лица, руководствуясь корыстными мотивами, организовали нелегальное пребывание своих соотечественников в России. С этой целью они изготавливали фальшивые квитанции об оплате патентов, позволяющих иностранным гражданам оставаться в стране сверх установленного срока. Поддельные документы использовались мигрантами для трудоустройства на строительных площадках Камчатского края.

Мигранты, незаконно получившие возможность легализации, задержаны и помещены в специальный центр содержания иностранных граждан. На основании результатов совместной оперативной работы территориальных органов безопасности в отношении этих лиц инициированы уголовные дела по статье 327, часть 5 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств и эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Ранее сообщалось, что суд взял под арест подростка по подозрению в избиении мигрантов во Владивостоке.