Женщина не сдалась после шести рецидивов рака и обрела сына

Женщина, шесть раз победившая рак, осуществила свою заветную мечту о материнстве. Об этом рассказало издание Metropoles .

В Бразилии медсестра Халайне Родригес де Соуза Авила, перенесшая шесть рецидивов онкологического заболевания, стала матерью. Началось все в 2001 году, когда у Авилы обнаружили рак яичников. Хирургическое вмешательство и последующая терапия привели к ремиссии, но болезнь возвращалась еще пять раз, последний из которых – в 2024 году. Женщина продолжает лечение и надеется вновь победить рак.

Несмотря на тяжелые испытания, Авила не отказывалась от мечты о ребенке. Из-за проблем со здоровьем ей не удалось забеременеть самостоятельно, но два года назад благодаря суррогатному материнству на свет появился ее сын. Женщина признается, что рождение ребенка стало самым счастливым событием в ее жизни.

Ранее в Нижегородской области назвали число женщин, отказавшихся от аборта.