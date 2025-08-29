Женщина невольно оголилась перед мойщиками окон и получила травму

Китайская пара требует компенсацию после того, как мойщики неожиданно появились перед окнами их квартиры. Об этом пишет Oddity Central.

Житель китайского города Чэнду потребовал компенсацию от управляющей компании после инцидента с мойщиками окон. Мужчина неоднократно просил заранее предупреждать о проведении таких работ, но его просьбы проигнорировали.

В апреле его супруга проснулась от шума за окном и обнаружила рабочих, которые находились в подвесной люльке прямо перед окном спальни. Женщина в этот момент находилась без одежды, а шторы не были задернуты.

После произошедшего у пострадавшей развилось тревожное расстройство и депрессия, которые продолжаются уже четыре месяца. Управляющая компания отказалась выплачивать компенсацию, предложив лишь символические фрукты и незначительную скидку на аренду жилья.

Инцидент вызвал активное обсуждение в китайских соцсетях. Одни пользователи поддержали семью, другие иронизировали по поводу ситуации, отмечая, что неожиданная встреча могла шокировать и самих рабочих.

Ранее беременная невеста Тимати оголила грудь в соцсетях, пока он отдыхал с моделями в Турции.