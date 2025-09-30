Женщина попалась на новую уловку мошенников и осталась без 1,2 млн руб.

Очередной жертвой телефонных мошенников стала 53-летняя жительница Новокузнецка, потерявшая 1,2 миллиона рублей по отработанной, но до сих пор эффективной схеме. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Инцидент начался с телефонного звонка от человека, представившегося курьером из маркетплейса. Злоумышленник, сообщив о готовящейся доставке заказа, попросил женщину продиктовать ему код из СМС-сообщения. Ничего не подозревающая новокузнечанка выполнила это требование, после чего ей немедленно перезвонил другой аферист, действовавший по классическому сценарию.

Новый собеседник, представившись сотрудником службы безопасности, сообщил женщине о «взломе ее личного кабинета на портале Госуслуг» и якобы начавшемся расследовании, связанном с «иностранными переводами», за которые грозит уголовная ответственность. Испуганная такой перспективой, горожанка полностью подчинилась указаниям мошенника и под предлогом «защиты средств» перевела все свои сбережения на так называемые «безопасные счета», контролируемые преступниками.

Общий ущерб составил 1,2 млн рублей. По факту произошедшего правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, напоминая гражданам о критической важности сохранения конфиденциальности любых кодов из SMS, особенно при общении с незнакомцами по телефону.

