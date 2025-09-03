Женщина приватизировала квартиру бойца СВО и продала ее

В суде Долинска было рассмотрено гражданское дело, инициатором которого выступил орган местного самоуправления, потребовавший признать недействительным соглашение о приобретении квартиры.

Согласно информации, предоставленной судом, установлено, что истец являлся пользователем жилья на основании договора социального найма. В середине 2023 года он подписал контракт о прохождении военной службы и был направлен в зону проведения спецоперации.

Перед отъездом он оформил доверенность на распоряжение квартирой на свою знакомую, заверив ее нотариально. Действуя от имени доверителя, женщина весной 2024 года осуществила приватизацию квартиры и продала ее своему отцу.

В суде пояснили, что на момент подачи заявления о приватизации и заключения договора о передаче жилья в собственность первоначальный наниматель скончался. Следовательно, выданная доверенность утратила свою силу и, таким образом, ответчик не имела законных оснований для совершения сделок.

Ответчик на судебном заседании заявила, что узнала о смерти доверителя лишь несколько месяцев спустя. Однако суд счел, что этот факт не имеет юридического значения при рассмотрении данного спора и не может служить причиной для отказа в удовлетворении исковых требований.

Ранее сообщалось, что на героя СВО повесили задолженность по коммуналке в 90 тысяч рублей.