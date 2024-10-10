Женщина пыталась доехать до работы в Новом Уренгое на сцепке вагонов поезда
Фото: [unsplash.com]
В Тобольске 51-летняя женщина пыталась успеть на вахтовую работу, но для передвижения выбрала необычный способ: она встала между вагонами грузового поезда. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Жительница Каменска-Уральского пыталась добраться до Нового Уренгоя на вахтовую работу, встав на автосцеп между вагонами грузового состава. Зацепршу заметили не сразу, а лишь в Тобольске, когда она уже прокатилась с ветерком из Тюмени.
Как объяснила сама женщина, у нее не было денег на проезд.
Транспортная полиция задержала «зайца», который чудом не пострадал. С гражданкой провели профилактическую беседу и выписали штраф в размере 2000 рублей. Выяснилось, что северянка уже привлекалась к административной ответственности в текущем году: она умышленно испортила паспорт РФ.
Ранее сообщалось, что врачи спасли подростка-зацепера в подмосковных Люберцах.