Женщина умерла, наступив на бутылку с едкой кислотой

В китайском городе Ханьчжоу 52-летняя жительница города отправилась на вечернюю прогулку за своим жилым комплексом и случайно наступила на брошенную бутылку. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на иностранный источник, спасти жизнь женщине не удалось.

Как пишет South China Morning Post, в емкости находилась плавиковая кислота, одно из самых агрессивных химических соединений, способное растворять стекло, камень и металлы. Нога женщины мгновенно распухла после попадания жидкости.

Хотя пострадавшая сразу обратилась за медицинской помощью, спасти ее уже не смогли. Врачи диагностировали тяжелейший электролитный дисбаланс, вызванный химическим ожогом, что привело к отказу внутренних органов. После пяти дней борьбы за жизнь пациентка скончалась.

Ранее сообщалось, что выпитая водка на стройке оборвала жизнь юной королевы красоты из Бразилии.