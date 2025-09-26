Выпитая водка на стройке оборвала жизнь юной королевы красоты

Жизнь 16-летней Габриэлли Морейры, начинающей модели и королевы красоты из бразильского города Педра-Бранка, оборвалась трагически и нелепо на заброшенной стройке. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Need To Know.

Девушка, которая всего несколькими месяцами ранее получила корону на местном фестивале Cavalgada dos Vaqueiros, умерла после распития крепкого алкоголя с друзьями. Полиция штата Сеара расследует обстоятельства инцидента, который закончился необратимой трагедией.

По информации издания Need To Know, вечер компания из четырех человек — Габриэлли, ее подруги и двух молодых людей — проводила на стройплощадке. На месте происшествия были обнаружены две бутылки водки, одна из которых была опустошена полностью. Согласно показаниям подруги, часть вечера Габриэлли провела в одиночестве с одним из парней в темном помещении. Примерно через полчаса девушка вышла оттуда в плохом состоянии и кричала.

Версия юноши противоречива: он утверждает, что в комнате модель потеряла сознание, но затем пришла в себя. Однако вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось, и она упала без сознания окончательно.

Спутники немедленно вызвали скорую помощь и связались с отцом Габриэлли. Мужчина прибыл на место как раз в тот момент, когда медики безуспешно пытались реанимировать его дочь.

