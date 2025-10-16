Женщина в черном напугала жителей Дагестана странным ритуалом на пляже

Жители Дагестана стали свидетелями странного происшествия — неизвестную женщину в черном заметили на городском пляже во время необычного ритуала. Об этом сообщила Лента.ру .

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как женщина в длинной черной одежде разжигает костер и что-то бросает в пламя. По словам очевидцев, она также держала в руках фотографии людей, которые, предположительно, прокалывала иглой перед тем, как сжечь.

Местные жители, наблюдавшие за происходящим, утверждают, что женщина не реагировала на вопросы и быстро покинула место после завершения действий. По предварительным данным, правоохранительные органы начали проверку, чтобы установить личность женщины и обстоятельства случившегося.

Очевидцы предположили, что действия женщины могут быть связаны с обрядом «снятия порчи» или «приворота», однако официального подтверждения этой версии пока нет.

