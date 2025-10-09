Женщина в Забайкалье два года получала деньги за умершего родственника

В Забайкалье женщина в течение двух лет незаконно присваивала пенсионные выплаты, предназначенные ее умершему дяде. Информацию об этом распространила «Чита онлайн».

Начиная с октября 2021 года и заканчивая февралем 2024-го, гражданка России продолжала получать пенсию за скончавшегося родственника. Общая сумма неправомерно полученных средств превысила полмиллиона рублей

Предпосылкой к этому послужило несообщение в Социальный фонд о факте смерти дяди. Когда противоправные действия женщины стали известны, их расценили как хищение денежных средств с банковского счета.

Суд признал жительницу Забайкальского края виновной в совершении преступления и обязал выплатить штраф в размере 240 тыс. руб. Помимо этого, ей предстоит возместить все незаконно полученные денежные средства.

