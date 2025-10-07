Россиянам раскрыли способ получить миллион рублей перед выходом на пенсию

Обеспечение достойного уровня жизни после выхода на пенсию требует продуманного финансового планирования уже сегодня. Как отмечает экономист Михаил Беляев в комментарии Общественной Службе Новостей, государственные пенсионные выплаты в среднем составляют лишь около 40% от прежнего заработка, что делает необходимым создание дополнительных источников дохода для пожилого возраста.

По его словам, современная пенсионная система России построена на балльном принципе, где ключевое значение имеет официальное трудоустройство. Для получения полноценной пенсии необходимо набрать минимум 30 пенсионных баллов при 15 годах стажа, при этом максимальное количество баллов в год ограничено десятью. Многие нынешние пенсионеры получают минимальные выплаты именно из-за работы в «теневом» секторе экономики в прошлом.

Эксперт выделяет три основных направления формирования пенсионных накоплений: официальное трудоустройство для максимизации пенсионных баллов, регулярное личное сбережение 10% от доходов и участие в программе долгосрочных сбережений с государственным софинансированием. Особого внимания заслуживает ПДС-программа, которая при ежемесячном взносе в три тысячи рублей обеспечивает 100%-ную доходность за счет государственных доплат, позволяя накопить около миллиона рублей за десятилетний период.

По его мнению, комплексный подход к пенсионному планированию позволяет создать надежную финансовую защиту на будущее. Раннее начало накоплений, дисциплинированное сбережение и грамотное использование государственных программ поддержки дают возможность сформировать существенную прибавку к основной пенсии без серьезного ущерба для текущего потребления.

