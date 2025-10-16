Женщина заболела сальмонеллезом после домашней яичницы на завтрак

В России девушка заболела сальмонеллезом после того, как съела на завтрак яичницу. Инфекция проявилась высокой температурой, слабостью, диареей и рвотой, после чего пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «Shot Проверка»

Девушка приготовила глазунью дома, после чего почувствовала резкое ухудшение состояния. Температура поднялась до 39 градусов, снизилось давление, возникли слабость, диарея и рвота. Медики осмотрели пациентку и взяли анализы на инфекционные заболевания. Результаты подтвердили сальмонеллез, который, по мнению специалистов, мог развиться из-за употребленной яичницы.

На данный момент пострадавшая находится в больнице под капельницами уже неделю. Врачи отмечают положительную динамику состояния и прогнозируют выздоровление в ближайшее время.

