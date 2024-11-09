Женщинам в Росгвардии заменили пилотки на шляпы

Женщинам, проходящим службу в Росгвардии, принято решение заменить повседневные и шерстяные пилотки на шляпы, приводится в постановлении, которое опубликовано на сайте официальной правительственной информации.

Отмечается, что шерстяная шляпа будет синего цвета с кантами крапового цвета и с кокардой. Что до повседневной шляпы, то она будет также синего цвета с кантами крапового цвета и с кокардой. Изменятся и костюмы служащих в Росгвардии мужчин и женщин, уточнили в ведомстве.

«Кроме того, мужчины, и женщины в Росгвардии будут носить повседневные костюмы синего цвета с погонами на куртке, а для лиц высшего начальствующего состава на костюмы добавят канты и лампасы», — говорится в документе.

Отмечается, что финансирование расходов на смену фасона служебной одежды росгвардейцев осуществляется без выделения дополнительных средств из госказны.