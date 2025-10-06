Женщину изнасиловали по пути на работу в российском городе

В Ульяновске задержан мужчина, подозреваемый в нападении на женщину по пути на работу. Ему инкриминируют изнасилование и ограбление, совершенные утром 28 сентября. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Злоумышленник атаковал жертву, когда она направлялась на работу. После совершения сексуального насилия он похитил у нее денежные средства. Криминалисты оперативно обследовали место преступления, собрав вещественные доказательства и биологические образцы. Запись с городских камер видеонаблюдения зафиксировала приближение подозреваемого к месту нападения.

Проведенная генетическая экспертиза позволила установить уникальный ДНК-профиль злоумышленника. Полученные данные совпали с информацией о лице, ранее находившемся в поле зрения правоохранительных органов. В настоящее время подозреваемый задержан и находится под стражей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и разбое.

