Журналисты The New York Times обрисовали необычную демографическую картину в украинском городе Вилково, который часто сравнивают с Венецией из-за его улиц-каналов.

По данным издания, этот приграничный с Румынией и Молдовой населенный пункт практически лишился мужского населения призывного возраста. Они либо отправились в зону боевых действий, либо вынужденно скрываются от мобилизации.

Уникальность сложившейся ситуации подчеркивает градоначальник Матвей Иванов, который, по его собственным словам, оказался «единственным оставшимся мужчиной» в городе. Этот факт наглядно демонстрирует и состав сотрудников местной мэрии: все должности, кроме кресла мэра, теперь занимают женщины.

«Женщины теперь повсюду (...) Им это нравится, они контролируют все сферы деятельности и теперь здесь главные», — констатировал мэр.

