Жесткая вода убивает медленно: как обычная лейка из душа может погубить всю семью

Кандидат наук Ирина Лялина рассказала о рисках, которые таит обычное душевое оборудование. В шлангах и насадках могут размножаться бактерии, вызывающие пневмонию и тяжелые инфекции кожи, пишет Лента.ру.

Рядовой предмет сантехники может стать источником серьезных проблем со здоровьем, если не соблюдать простые правила гигиены. Ирина Лялина, биолог и исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, раскрыла опасность, скрывающуюся внутри душевых леек. Внутренняя поверхность насадок и шлангов, особенно при низкой температуре воды и плохой циркуляции из-за забитых солями отверстий, превращается в идеальный инкубатор для микроорганизмов.

По словам специалиста, со временем в этих местах скапливаются бактерии, представляющие угрозу для людей с ослабленным иммунитетом. При вдыхании водно-воздушной смеси можно заразиться легионеллезом — тяжелой формой пневмонии. Кроме того, в лейках активно размножаются условно-патогенные микробы, сапрофитные бактерии и плесневые грибки. Они провоцируют фурункулы, фолликулит, аллергические реакции, а также инфекции ушей и дыхательных путей.

Биолог подчеркнула важность регулярной очистки душевого оборудования. Процедуру необходимо проводить для удаления минеральных отложений и биопленки, в которой живут микроорганизмы. Эксперт рекомендует откручивать лейку и промывать ее минимум раз в месяц. Если вода в регионе жесткая или в семье есть дети и пожилые люди, частоту следует увеличить до двух раз в неделю.

В качестве чистящих средств Лялина советует использовать раствор столового уксуса, смешанного с водой в равных пропорциях, или хлорсодержащие дезинфекторы, разведенные строго по инструкции. Также эффективны специальные антибактериальные составы для сантехники, которые помогают растворять известковый налет.