Жесткое 25 число: почему привычный способ передачи показаний счетчиков больше не работает
«Объясняем.рф»: 1 августа ужесточаются правила передачи показаний водосчетчиков
С начала августа управляющие компании и региональные операторы переходят на более строгий контроль передачи данных о расходе воды. Как сообщает портал «Объясняем.рф», согласно постановлению Правительства РФ № 354, ключевым условием корректных начислений становится соблюдение жестких сроков подачи сведений — не позднее 25-го числа каждого месяца.
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Новые алгоритмы существенно сокращают пространство для халатности и вводят четкие последствия за просрочку или ошибки:
- Последствия пропуска сроков: Если данные не переданы до 25-го числа, плата начитается по среднемесячному потреблению за последние 6 месяцев. При отсутствии данных более трех месяцев подряд расчет автоматически переводится на норматив с повышающим коэффициентом.
- Возврат к прежнему порядку: Возобновить расчет по счетчикам после просрочки можно только через официальное заявление в УК и последующую выездную проверку приборов учета.
- Приоритетные каналы: Официальными и гарантированными способами передачи объявлены порталы «Госуслуги Дом», ГИС ЖКХ и личные кабинеты управляющих организаций. Передача через приложения банков переводится в статус вспомогательного метода, не гарантирующего фиксацию.
- Автоматическое выявление аномалий: Информационные системы начали фиксировать резкие скачки потребления. При аномальных цифрах расчетный центр вправе запросить фотофиксацию счетчика или назначить инспекцию.
- Целостность приборов: Наличие повреждений, трещин на стекле или нарушение пломб ведет к аннулированию показаний и перерасчету по нормативу.
Для льготных категорий граждан, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями сохранена возможность передавать данные по телефону и через бумажные квитанции.