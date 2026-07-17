Жесткое 25 число: почему привычный способ передачи показаний счетчиков больше не работает

Новые алгоритмы существенно сокращают пространство для халатности и вводят четкие последствия за просрочку или ошибки:

Последствия пропуска сроков: Если данные не переданы до 25-го числа, плата начитается по среднемесячному потреблению за последние 6 месяцев. При отсутствии данных более трех месяцев подряд расчет автоматически переводится на норматив с повышающим коэффициентом.

Возврат к прежнему порядку: Возобновить расчет по счетчикам после просрочки можно только через официальное заявление в УК и последующую выездную проверку приборов учета.

Приоритетные каналы: Официальными и гарантированными способами передачи объявлены порталы «Госуслуги Дом», ГИС ЖКХ и личные кабинеты управляющих организаций. Передача через приложения банков переводится в статус вспомогательного метода, не гарантирующего фиксацию.

Автоматическое выявление аномалий: Информационные системы начали фиксировать резкие скачки потребления. При аномальных цифрах расчетный центр вправе запросить фотофиксацию счетчика или назначить инспекцию.