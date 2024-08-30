Жестокая воспитательница кузбасского детсада попала под уголовное дело

История о жестокой воспитательнице детского сада в Анджеро-Судженске дошла до следователей. Как сообщает VSE42.RU , после проверки возбудили уголовное дело.

Впервые история распространилась в соцсетях. На видео записали, как женщина у детского сада бьет ребенка и оскорбляет его. Она также угрожала воспитанникам заточением за то, что они сходили в туалет босыми. Когда сведения о поведении сотрудницы дошли до руководства, то суровую воспитательницу отстранили.

Вскоре состоялась официальная проверка, в том числе со стороны компетентных органов. Когда информация подтвердилась, СК возбудил уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Выяснение обстоятельств продолжается. Вероятно, женщина стала фигурантом и ее ждет наказание в случае суда.

Ранее сообщалось, что детсад в ЯНАО выплатит 400 тысяч рублей за падение ребенка с турника.