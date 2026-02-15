Жилье для многодетных даром? Депутат раскрыл детали новой схемы

В России предложили вернуть систему доходных домов, сделав их инструментом решения квартирного вопроса для многодетных семей. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

Парламентарий считает, что семьям с детьми нужно предоставлять возможность арендовать жилье на неограниченный срок по ставкам ниже рыночных. Разницу в платежах он предлагает покрывать региональным бюджетами или муниципалитетам. По мнению депутата, такой подход способен стать полноценной альтернативой ипотечному кредитованию.

Важным условием Кошелев назвал право арендаторов регистрироваться в таких квартирах на весь период действия договора. Это автоматически позволит детям посещать школы и детские сады, а взрослым — получать медицинскую помощь в поликлиниках по месту фактического проживания.

Депутат отметил, что речь не идет о благотворительности. Вложения в арендное жилье с госучастием он назвал экономически просчитанным механизмом. В качестве аргумента он привел цифры из дореволюционного прошлого, когда доходные дома занимали 40% жилого фонда Москвы и 80% — Петербурга. По мнению законодателя, именно государство должно стать главным двигателем этого рынка.

Однако, по словам Кошелева, сегодня бизнес не спешит вкладываться в подобные проекты из-за долгой окупаемости и несовершенства законов. Чтобы привлечь инвесторов, предлагается ввести для них налоговые послабления: сначала на этапе строительства, а затем на десятилетний период после сдачи объекта. После этого срока нагрузку на владельцев зданий планируется уравнять с платежами обычных собственников жилья.

В Госдуме подчеркивают, что предлагаемая система защитит семьи от выселения по надуманным причинам. Право аренды можно будет наследовать, а саму квартиру при необходимости менять в пределах того же фонда, если состав семьи изменится. Заявление на участие в программе предполагается принимать через МФЦ или портал госуслуг.

