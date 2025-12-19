Жилье для семей: президент потребовал доработать механизмы льготного кредитования

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции обозначил направления для доработки мер государственной поддержки семей, в том числе и в части жилищной политики. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на уже принятые решения, работа в этой сфере должна быть продолжена.

В своем выступлении Путин сделал акцент на важности сохранения и совершенствования семейной ипотечной программы.

«Поддержка, сохранение семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%», — заявил президент, указав на необходимость дальнейшего развития этого механизма.

В контексте поддержки семей Путин также напомнил о других мерах, уже реализуемых правительством, таких как выделение 75 миллиардов рублей на стимулирование рождаемости в проблемных регионах и инициатива по повышению статуса матери-героини. Эти шаги в совокупности формируют комплексный подход к демографической политике, в центре которой находится жилищный вопрос.