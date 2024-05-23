Жилищный сертификат в Наро-Фоминском городском округе выдали выпускнице Верейской школы

В Наро-Фоминском городском округе реализуют муниципальную программу «Жилище», в которую в 2024 году были включены 12 детей-сирот.

Проект реализуют в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей». По итогам 2023 года участники программы, а это 126 детей, были обеспечены жильем.

В здании Администрации городского округа сертификат на однократное получение социальной выплаты на приобретения жилого помещения в этот раз получила выпускница Верейской средней образовательной школы Елизавета. Деньги выделены из средств бюджета Московской области.

11-тиклассница активно готовится к сдаче ЕГЭ. Теперь у нее впереди не только празднование завершения учебного года и выпускной вечер, но и поиск подходящего собственного жилья для заселения. Девушка намерена поступить в колледж полиции или училище МВД. Она будет работать по полученной специальности в Наро-Фоминском городском округе.