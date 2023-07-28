Жилой комплекс бизнес-класса RIVER HOUSE достроили в подмосковном Щелкове

Министерство жилполитики Подмосковья уже выдало СЗ «Риверхаус» разрешение на ввод ЖК RIVER HOUSE в Щелкове в эксплуатацию.

Отмечается, что данный комплекс расположен на набережной реки Клязьма. Жилой дом состоит из четырех двадцатиэтажных секций, которые подчеркнуты аркой и вечерней подсветкой фасада. Особенностью жилого комплекса являются лаунж-зоны, расположенные на крыше, благодаря которым для жителей дома с высоты двадцатого этажа открываются панорамные виды на город Щелково и его окрестности.

При этом на двух первых этажах расположены более четырех тысяч квадратных метров площади коммерческого назначения, в которых обустроят частный детский сад, супермаркет, ресторан, кафетерий и другие объекты инфраструктуры. Всего для жилья здесь обустроено более трехсот восьмидесяти квартир, включая восемь пентхаусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе откроют двадцати три новые школы.