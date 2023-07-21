Губернатор Подмосковья сообщил об открытии двадцати трех новых школ к 1 сентября

К 1 сентября в Подмосковье будут достроены и сданы двадцать три школы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Подмосковье растет, это видно невооруженным глазом, поэтому очень важна сбалансированность социальной инфраструктуры. Мы к 1 сентября сдаем двадцать три школы, а традиционно каждый год сдаем порядка тридцати школ и порядка <…> двадцати пяти детсадов», — уточнил губернатор.

Глава Московской области добавил, что еще порядка десяти школ будут сданы до конца года. Все образовательные учреждения соответствуют современным требованиям, подчеркнул он.

Андрей Воробьев также сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по десять-двенадцать новых парков.