Жириновский предрек судьбу оставшегося без шоу Ивана Урганта

Как пишет издание «Утро.ру» , в сети часто замечают, что прогнозы политика часто сбываются в реальной жизни. Бессменный лидер ЛДПР умер еще в прошлом году. Однако, незадолго до этого, Жириновский рассказал, что произойдет с известным телеведущим ныне популярного вечернего шоу на «Первом канале».

По словам яркого, жесткого и бескомпромиссного депутата Государственной Думы, Иван Ургант станет «врагом народа». Такие слова политик произнес прямо на шоу телеведущего, будучи его гостем. «Пророк» даже поинтересовался семьей знаменитости. Он «посоветовал» спасти ее: разорвать брак с женой, а детей сдать в интернат.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» перестало транслироваться на телевидении после того, как ее ведущий выразил неоднозначную реакцию касательно спецоперации. Но на «Первом канале» заявили, что сетка вещания была изменена «в пользу информационных программ».