«Жирные тела и дешевое пойло»: блогер раскрыл горькую правду о жизни в Австралии

Очередное резкое наблюдение от тревел-блогера вызвало дискуссию в соцсетях. Автор популярного дзен-канала «В погоне за необычным» Тим, путешествующий по миру, поделился своим взглядом на Австралию, противопоставив жителей побережья и внутренних районов.

Его фраза о «красивых людях у океана и жирных телах в глубинке» стала отправной точкой для размышлений о социальном неравенстве и образе жизни. Блогер описывает прибрежные районы как пространство здорового образа жизни, где люди «будто вышли из рекламы», занимаясь спортом и следя за собой. В противовес этому картина глубинки, по его словам, выглядит депрессивно: безработица, алкоголь, отсутствие перспектив как у потомков фермеров, так и у коренных народов.

«Белые потомки фермеров, которые застряли во времени. Аборигены, которых сначала вытеснили, потом "защитили", а по факту заперли в резервациях без будущего. Работы нет. Перспектив нет. Смыслов тоже. Алкоголь есть. Он дешевый и всегда под рукой», — констатировал путешественник.

Эти наблюдения путешественника, пусть и обобщенные, указывают на глубокий социальный и экономический разрыв, существующий во многих странах, включая развитые.

Перед долгосрочной поездкой или переездом стоит интересоваться не только красотами Сиднейской оперы или пляжами Бонди, но и социальной структурой, уровнем жизни в разных регионах, возможностями для трудоустройства за пределами мегаполисов. Подобные откровенные, хотя и не бесспорные, отчеты блогеров могут стать одним из источников для формирования более объемной картины, побуждая к самостоятельному поиску статистики и мнений местных жителей из разных социальных групп.

