Житель блокадного Ленинграда получил новое жилье в Пушкино

Концертмейстер из Городского округа Пушкинский Николай Михайлов — человек непростой судьбы. Родился в Ленинграде, уже взятом в кольцо блокады, осенью 1941-го. Рано осиротел, провел несколько лет в доме ребенка. Но потом его усыновила новая семья, с которой мальчик переехал в подмосковное Пушкино и прожил здесь всю жизнь.

Более 30 лет бывший концертмейстер детской музыкальной школы ютился в аварийном, почти столетнем доме на Московском проспекте, но благодаря личному приему у главы округа Максима Красноцветова, у него появилась возможность переехать в новую квартиру на улице Просвещения.

Пенсионер на личном приеме описал свою ситуацию, и через некоторое время ему выделили жилье. После переезда пенсионер первым делом определил, где в квартире будет стоять инструмент — синтезатор разместился у окна.

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов держал ситуацию на контроле, а после переезда блокадника лично позвонил Николаю, чтобы узнать, как он разместился в новой квартире, поинтересовался, что еще могут сделать власти муниципалитета.

Сейчас житель Николай Михайлов обзванивает друзей, коллег и знакомых, чтобы сообщить о радостном событии и позвать гостей на новоселье.