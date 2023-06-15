Житель Химок удостоен звания «Почетный гражданин Московской области»

Знаменитую спортивную базу Доморацкий возглавляет 20 лет. До этого служил в армии, был среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, работал на руководящих должностях в различных структурах. При нем в Новогорске прошли коренные преобразования на многих объектах. В настоящее время здесь к соревнованиям готовятся национальные команды более чем по 30 видам спорта. Все они обеспечены высококачественным инвентарем и отличными бытовыми условиями. Многие прославленные олимпийцы признавали, что в их победах есть большая заслуга работников центра в Новогорске.

Как отмечает председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский, Николай Доморацкий является одним из самых уважаемых специалистов в российском спорте.

Сам же именинник считает, что в столь высокой оценке его труда, прежде всего, заслуга всего коллектива центра.

«Мы ставили перед собой задачу стать лучшей спортивной базой в стране, и мы ее решили. Думаю, что и в мире мы среди ведущих», — подчеркивает директор центра подготовки спортсменов.

Ранее Николай Доморацкий был награжден орденами «За службу Родине в вооруженных силах СССР» III степени, «Знак почета», Дружбы, Почета.