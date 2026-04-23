Житель Индии отрезал себе половой орган «по совету духов»

В Гане разыгралась трагикомичная, но при этом жуткая история: местный житель по имени Кофи попал в больницу после того, как сам лишил себя пениса. Подробности произошедшего публикует портал Adomonline.com .

ЧП случилось в населенном пункте Аворово. По информации журналистов, Кофи совершил членовредительство на глазах у потрясенных соседей. Мотивы поступка мужчина объяснил вмешательством потусторонних сил — по его словам, именно духи велели ему взять в руки нож и расправиться с собственным органом.

Однако родственники пострадавшего не верят в мистическую версию. Они утверждают, что Кофи был сильно пьян: после употребления алкоголя он и раньше выкидывал странные вещи, и этот случай, по их мнению, — лишь очередной запойный «перформанс».

Медики оказали несчастному первую помощь и наложили швы. Врачи настоятельно рекомендовали семье госпитализировать мужчину для полноценного лечения и реабилитации. Но здесь возникла другая проблема — у родственников нет денег на больницу. Кофи безработный, не состоит в браке и не имеет детей, поэтому финансовый вопрос пока остается открытым. На данный момент он находится дома, не получив необходимой медицинской помощи.

