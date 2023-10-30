Житель ЯНАО убил своего приятеля, который долго не открывал ему дверь

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , все произошло в селе Аксарка, что находится в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Стало известно, что еще во вторник, 24 октября, двое мужчин проводили время вместе за распитием алкогольных напитков. Уже на следующее утро 35-летний ямалец снова решил зайти к другу домой.

Гость потерпевшего долго стучался к нему в дверь, пока приятель ее не открыл. Несмотря на это, нападавший не на шутку разозлился, из-за чего нанес хозяину удары в область головы ногами и руками.

Жестокое избиение привело к смерти мужчины прямо на месте преступления. Обвиняемого в содеянном заключили под стражу. На данный момент следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.