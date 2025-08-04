Житель Камчатки заснял на видео уникальное 18-метровое цунами

Свидетель запечатлел на камеру колоссальную волну цунами, которая обрушилась на бухту Вестник на Камчатке после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля. Житель этого района, Дмитрий, по просьбе учёных измерил высоту самой высокой из семи волн, которая за несколько секунд достигла вершины прибрежного холма. Об этом пишет РИА Новости .

Стало известно, что мужчина стал очевидцем уникального природного явления — цунами высотой примерно 18 метров, которое обрушилось на бухту Вестник через полчаса после сильных подземных толчков. После того как вода отступила, он по просьбе учёных ДВО РАН провёл измерения, которые подтвердили рекордную высоту волны, пришедшей со стороны соседних Курильских островов.

«Самая крупная вторая из семи волн буквально за несколько секунд преодолела расстояние до вершины сопки. Было страшно, я не знал, дойдет волна до нас или нет. Такое явление можно увидеть раз в жизни», — признался житель Камчатки Дмитрий.

На видео можно увидеть, как цунами уносит бочку с двигателем и лодку, а пёс Дмитрия Лохнесс, которому всего двенадцать лет, проявляет невероятную выдержку и убегает от надвигающейся воды. Автор видео отметил, что до сих пор не может найти свою лодку.

После того как вода отступила, по запросу учёных Дальневосточного отделения Российской академии наук он осуществил измерения, которые подтвердили, что высота волны, пришедшей со стороны Курильских островов, была рекордной.

Напомним, Землетрясение, сила которого составила 8,8 баллов, стало самым мощным на Камчатке с 1952 года. Подземные толчки были ощутимы даже на северных Курилах, где был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Четыре волны цунами нанесли ущерб портовым сооружениям в Северо-Курильске.