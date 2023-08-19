Житель Кургана отказался отправлять мошеннику миллион рублей

Как сообщает URA.RU , курганец не поддался на уловки афериста и избежал потери собственных средств в особо большом размере. Все благодаря бдительности мужчины, который заявил об этом случае правоохранительным органам.

Информацией также поделилась пресс-служба УМВД России по Курганской области. Согласно ей, местному жителю позвонил неизвестный номер. На том конце провода, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщили о совершенных подозрительных финансовых операциях.

Далее состоялась переписка в одном из мессенджеров, где мошенник попытался убедить свою жертву перевести деньги на якобы «безопасный счет». Но мужчину насторожило подобное предложение, из-за чего тот обратился в полицию.

По данному факту в УМВД возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество», под которой подразумевается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.