Житель Подмосковья отказывался платить долг по алиментам, пока приставы не арестовали его иномарку

Житель Подмосковья накопил долг по алиментам в размере 650 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Мужчина должен был отдавать на содержание двух дочерей шестую часть от своих общих доходов. Однако в полном объеме эти средства он не выплатил. В отношении него возбудили исполнительное производство.

Сначала приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем и земельным участком, но эти меры не подействовали на должника. Тогда пристав-исполнитель прибыл по месту проживания мужчины и составил акт ареста на его иномарку, объяснив, что теперь транспортное средство будет отправлено на спецстоянку с последующей реализаций в счет погашения задолженности.

В этот же день житель Подмосковья полностью погасил долг по алиментам.