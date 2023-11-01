Житель подмосковного Реутова получил награду за развитие волонтерства

Отмечается, что общественной работой Ильнур занимается уже больше 10 лет. Все началось еще в студенческие годы. Теперь свою жизнь без добрых дел он не представляет.

«Волонтерство позволяет почувствовать те эмоции, которые передают тебе люди, кому нужна помощь. Мы приходим и просто помогаем. Из этих маленьких кубиков строится огромный дом добра. Я всегда говорю „мы“, потому что за мной стоит команда», — рассказал руководитель волонтерского штаба города Реутов Ильнур Сафин.

Он также подчеркнул, что его сила — в людях. Потому что именно люди, именно окружение дают ту эмоциональную стабильность, которая необходима в этой работе. На всем пути встречаются очень разные ситуации, бывают сложные. Но каждый день, несмотря на погоду и усталость, он видит людей, которые идут и помогают.

Примечательно, что награда столь высокого ранга для Ильнура Сафина — первая. Не ожидал, что его труд в развитии волонтерства в регионе будет отмечен. Просто работал, отдавая частичку своего сердца.