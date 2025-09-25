Мужчина выиграл 34 млрд рублей и не знал, что делать

Мужчина до сих пор не может осознать масштаб своего выигрыша. Несмотря на внезапное богатство, он продолжает жить скромно и пока не решил, на что потратит деньги, но обещает год радовать себя и жену. Об этом сообщает New York Post.

Американец из Миссури, которому повезло сорвать джекпот в лотерее Powerball на $893,5 млн, признался, что до сих пор не до конца осознает масштаб своего выигрыша. Отказавшись от регулярных выплат в течение 30 лет, он предпочел получить деньги сразу и после уплаты налогов стал обладателем примерно $410 млн.

Несмотря на внезапное богатство, его повседневная жизнь почти не изменилась: накануне он, как обычно, занимался домашней стиркой, ведь по его словам, идеальный день — это провести время в тишине и покое у себя дома. Выигрыш принес ему несколько бессонных ночей, но он назвал это лучшими проблемами, какие только могли у него появиться.

Пока он не определился, как именно распорядится деньгами, но твердо решил, что ближайший год посвятит себе и жене, стараясь делать то, что доставит им радость. В шутку он добавил, что теперь супруге наконец удастся вытащить его из дома в какую-нибудь поездку. Этот выигрыш стал рекордным для Миссури.

