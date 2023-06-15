Житель Ульяновской области смог выжить после 12 литров смертельного сидра

Житель Димитровграда установил своеобразный рекорд по количеству употребленного смертельного сидра. Мужчина один выпил 12 литров суррогатного алкоголя. Известно, что выжить после употребления опасного напитка удалось тем, кто употреблял после него крепкий алкоголь. Так сделал и рекордсмен: после распития сидра мужчина перешел на водку.

Специалист объяснил, что секрет выживания заключается в том, что этанол нейтрализует метанол, ставший причиной отравления.