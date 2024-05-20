Жителей Чехова и гостей округа приглашают на 24-й театральный фестиваль «Мелиховская весна»

Свыше 400 человек пришли на открытие международного фестиваля «Мелиховская весна» в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», который продлится до 26 мая. Среди пришедших отметились гости из Японии, Алжира, Беларуси и Казахстана.

Открытие яркого фестиваля посетил глава округа Михаил Собакин и первый зампредседателя Правительства области Илья Бронштейн, который приветствовал гостей и участников мероприятия. Глава муниципалитета отметил высокий уровень подготовки. Экспертный совет отобрал из 120 заявок на участие 22 спектакля по произведениям великих писателей Чехова и Пушкина, которые сможет оценить любой желающий.

Фестиваль открыл коллектив «Чеховской студии» с постановкой «Вишневый сад» в исполнении японского режиссера Мотои Миура, который является большим поклонником творчества Антона Чехова. На его счету уже были постановки по книгам автора, например, он трижды ставил «Трех сестер» и пять раз «Чайку». Представленное на сцене оценивал чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Акира Муто.

Дальнейшие спектакли покажут на разных локациях, включая открытую сцену и театральную избу. Часть оставят для показа в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Одним из самых интересных событий на фестивале станет концерт Светланы Крючковой, посвященный 100-летию Булата Окуджавы. Выступление исполнительницы запланировано на 25 мая.

Для зрителей предусмотрен бесплатный трансфер (https://chekhovmuseum.com/news/1986) от ж/д и авто станции Чехов в Мелихово. Ознакомиться с афишей, изучить другие подробности фестиваля и приобрести билеты можно на сайте: https://tickets.afisha.ru/wl/180/api?site=chekhovmuseum.com#/

Фестиваль в Чехове проводят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.