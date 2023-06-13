Жителей и гостей Каширы приглашают на банный фестиваль

Одиннадцатый международный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» стартует 30 июня в городском округе Кашира. На протяжение трех дней - по 2 июля включительно он будет радовать жителей и гостей округа разноплановыми мероприятиями.

«Идея фестиваля заключается в семейном времяпровождении. На первом месте, конечно же, банный отдых. На берегу озера разместятся 25 видов бань, от маленьких, на пару человек, до 3 больших шатровых бань, где одновременно могут париться до 30 гостей», - рассказала организатор фестиваля Марина Гуляева.

Настоящей изюминкой мероприятия станет плавучая баня посередине озера.

Для гостей феста уже разработана богатая программа. Городской округ Кашира познакомит посетителей с традициями и различными техниками парения.

«Мастера-парильщики каждый час будут устраивать групповые парения в разных стилях. А те, кто планирует построить собственную баню, смогут здесь же пообщаться с изготовителями бань и печей», - поясняет Гуляева.

Организатор подчеркивает: на фестивале в городском округе Кашира будет интересно и взрослым, и детям.

Для детворы создадут небольшой город, где будут работать аниматоры. Ребят ждут квест, головоломки, мягкий сеновал и настоящая ладья.

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