Жителей Ивантеевки медики Пушкинской клинической больницы пригласили на выездную диспансеризацию

Горожан приглашают пройти различные обследования в школе № 2 (город Ивантеевка, улица Богданова, дом 27), расположенной в микрорайоне Детская. С 9:00 до 14:00 на территории учебного заведения будет открыто несколько мобильных пунктов больницы, в числе которых фельдшерско-акушерский.

Коллегами из другой больницы предоставлен для осмотра горожан маммограф и флюорографф. Женская часть населения может пройти онкоскрининг — анализ мазка покажет риск развития онкологических болезней.

В рамках выездной диспансеризации жители Ивантеевки смогут полностью пройти первый этап медицинского осмотра и частично диспансеризацию репродуктивного возраста.

«На приеме пациенты заполнят анкету на выявление факторов риска развития хронических заболеваний и возрастной астении, измерят внутриглазное и артериальное давление, сделают флюорографию, электрокардиограмму, анализ крови на холестерин и глюкозу, онкомаркер ПСА у мужчин по возрасту. Чтобы убрать дополнительные походы в поликлинику, всем пациентам желательно захватить с собой баночку с мочой, а пациентам после 40 лет, еще и с калом, чтобы проверить его на скрытую кровь», — рассказала заведующая Ивантеевской поликлиникой Ирина Иванова.

Диспансеризация пройдет в несколько этапов. В рамках первого у горожан возьмут анализы и проведут осмотр. Второй этап — консультация, в ходе которой опытный врач-терапевт даст индивидуальные рекомендации.

Медики советуют горожанам 18 мая приходить на осмотр натощак. Прием ведут при наличии у человека паспорта, СНИЛСа и страхового полиса. Хорошее настроение приветствуется.