Жители Московской области смогут принять участие в фестивале рабочих профессий в автомобилестроении

В конце октября в техническом центре «ВОЛИН» в Одинцово пройдет фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении и автотехобслуживании. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В ведомстве отметили, что в ходе мероприятия автопроизводители, ведущие бренды автокомпонентов и автохимии, производители оборудования, профильные колледжи и техникумы, вузы и научные центры представят последние достижения в этой сфере. Для посетителей также подготовят ярмарку вакансий от автосервисов Московской области и Москвы. Узнать о подробности и зарегистрироваться можно здесь.

Отметим, что фестиваль организовали учебный и технический центры «ВОЛИН» и ассоциация «РАСТО».

*Возрастное ограничение 7+