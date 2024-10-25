Жителей Можайска знакомят с историей успеха певчей «Калинки» на юбилейной выставке

Народный коллектив ансамбля песни «Калинка» уже 50 лет радует своим исполнением и по праву может считаться символом творчества Можайского округа. Исполнители прошли большой творческий путь, который теперь можно внимательно изучить на выставке в Можайском культурно-досуговом центре до 2 ноября.

«Калинка» дарит праздник людям уже десятилетиями, что видно и на собранных в КДЦ фотографиях. На выставке можно узнать, как создавалась «Калинка», каких успехов коллектив достиг за полвека, как исполнители выходили на «бис» и одерживали блестящие победы. Как известно, золотые голоса Можайского округа могут похвастаться признанием и успехом на областных, всероссийских и международных сценах. Звонкий, яркий и запоминающимися ансамбль давно известен за пределами округа и региона.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

Выставка собрала многочисленных почитателей народного творчества, друзей и ветеранов ансамбля. Так как без «Калинки» не обходится почти никакой праздник, коллектив спел перед собравшимися свои самые известные песни, создав по-настоящему душевную атмосферу.

На этом праздник не закончится. Юбилей «Калинка» отметит с размахом 26 октября большим концертом в Можайском КДЦ. Новая программа погрузит слушателей в русские народные песни, откроет их в современном прочтении, и, конечно, подарит хорошее настроение.