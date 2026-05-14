Жителей Павловского Посада пригласили на заседание выездной администрации 14 мая

В г. о. Павловский Посад состоялось еженедельное оперативное совещание. В администрации произошли кадровые изменения: Денис Семенов перешел на новое место работы, а его обязанности временно взял на себя первый заместитель Сергей Балашов.

Балашов поблагодарил Семенова за вклад в развитие территории и заверил жителей, что все программы и проекты будут реализованы в запланированные сроки. Он выразил признательность участникам организации мероприятий ко Дню Победы: организаторам митингов, участникам мото-, авто- и велопробегов, а также тем, кто проводил встречи в парках и дворах.

Важное событие ждет жителей 14 мая: в 17:00 в школе № 11 в Больших Дворах пройдет выездная администрация. Чтобы вопрос рассмотрели максимально детально, нужно заранее сообщить его суть по телефону 2‑99‑05.

На совещании обсудили актуальные проблемы ЖКХ. По жалобам на работу Мособлводоканала приводят в порядок люки с последующим асфальтированием на улице Пионерской и улице Матросова, во 2‑м переулке 1 Мая и на Большом Железнодорожном проезде. По решению Балашова создадут специализированную бригаду для планового обследования люков без ожидания жалоб граждан.

С конца апреля не восстановлено благоустройство после раскопок, хотя в работе — свыше 100 обращений по Павловскому Посаду и Электрогорску. Глава поручил организовать работы и четко обозначить сроки их выполнения по каждой локации.

Более 50 обращений о проблемах с кровлями поступило в Павловском Посаде (включая сельские территории). Срок исполнения большинства заявок — до конца мая. Сергей Балашов обратил внимание на жалобы по детским площадкам: там обнаружены сломанные элементы и некачественная краска, эти недочеты предстоит устранить в кратчайшие сроки.