Жителей Подмосковья предупредили о гололедице и тумане

Жителей столицы и Подмосковья предупредили о гололедице и тумане, которые ожидаются в регионе до конца месяца. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, из-за гололедицы в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до одиннадцати часов вечера второго января.

В связи с туманом также объявили предупреждение. «Желтый» уровень опасности погоды действует в Подмосковье с девяти часов вечера четверга до девяти часов вечера пятницы, в Москве — с девяти утра до девяти вечера пятницы.