Жителей Подмосковья предупредили о ложных опятах в лесах региона

В Подмосковье продолжается сезон сбора осенних опят, однако, в это время появляется риск перепутать съедобные грибы с опасными ложными опятами. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.

«В Подмосковье с начала осени уже зарегистрированы несколько таких случаев, поэтому необходимо соблюдать несколько простых правил, которые помогут отличить настоящие осенние опята от ложных», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства региона Олег Баженов.

Он напомнил, что ложные опята можно отличить по более яркой окраске шляпки. Кроме того, главным отличием съедобного гриба от ложного является наличие у него пленчатого кольца под шляпкой, которое напоминает юбочку или воротничок. У них также есть небольшие чешуйки на шляпке.